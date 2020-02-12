bpavelv

Александр Белов bpavelv

 
45 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
17%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
alexyablokov
Александр 
25 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
21 день назад
$10
9 баллов
3 года назад
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Спасибо! Хороший заказчик!
Очень честный и добросовестный исполнитель. Спасибо!
Ответный отзыв
viktor1432
37 летУкраина
4 года в сервисе
Был
год назад
$50
9 баллов
3 года назад
Сайт визитка на wordpress
В целом нормально
Все вовремя и в соответствии с ТЗ.
Ответный отзыв
auvrora2580
30 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$40
10 баллов
4 года назад
Иконки
Были некоторые нюансы в работе,но пришли к общему решению. Проект был интересный. Оплата быстрая.
Очень качественное исполнение. Оперативная работа. Большой выбор предложений по форме и цветовой гамме. Остался доволен работой. Рекомендую!
Ответный отзыв
natali_lunga
Наталья 
29 летРоссия
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Требуется логотип для ООО
Вежливый и терпеливый заказчик. Задача поставлена четко и понятно, замечания справедливы) благодарю за заказ!) С таким заказчиком очень приятно работать
Милый человек и отличный исполнитель. Учла все мои пожелания, вносила корректировки, терпеливо выслушивала все мои "хотелки". Буду рад поработать еще. Рекомендую.
Ответный отзыв
Julia2018
Юлия 
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
год назад
$15
10 баллов
4 года назад
Логотип для фирмы
Вежливый и адекватный заказчик. Рекомендую. Спасибо за заказ.
Очень вежливая и исполнительная исполнитель. Учла все мои пожелания, терпеливо делала все поправки и без никаких претензий к моих пожеланиям. Всем рекомендую!
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