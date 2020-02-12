Нужна качественная верстка Требование: соблюдение всех современных стандартов верстки (кроссбраузерность, адаптивность и т.д.). Адаптивная с чистым валидным и кроссбраузерным кодом: HTML5, SCSS, JavaScript - pixel perfect - Bootstrap 5, html, css, js - кроссбразерность под все виды браузеров, в том ...
- $150HTML-верстка1 исполнительЗакрыт2 года назад
Нужен сайт типа Youdo или Ремонтник ру Сервис по поиску исполнителей и заказу услуг. Дизайна нет. Если Вы не сможете его сделать, то закажу отдельно. Жду предложений.Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно доработать доску услуг на движке Unisite CMS https://hop.uz/ Также сменить дизайн (дизайн готовый уже есть). Пишите свои цены и сроки.Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужен специалист по cs-cart. Есть интернет магазин https://ekom.uz/ , в котором нужно доработать некоторые технические моменты.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется сайт. Площадка (доска объявлений) по продаже недвижимости, с личным кабинетом для самостоятельного размещения объявлений пользователями. Также возможность онлайн оплаты для рекламы Нужен сайт (по своей логистике и функционалу) типа: uybor (точка) uz Пишите пожалуйста цену.Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется создание и ведение рекламной кампании для сайта студия-тату.рф Прошу писать только тех исполнителей, кто был связан с данной тематикой. Также прошу учесть, что выставлять за клик по максимальной цене смогу и я, поэтому кампания нужна хороша скорректированная ...Контекстная реклама10 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно: 1-й сайт: подредактировать (починить) форму сообщения заявок и заявки направить на телеграм 2-й сайт: немного изменить форму сообщения и направить на телеграм Оба сайта на WordPressВеб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужно сделать копию форума (без наполнения) и разместить ее в сети интернетСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется сайт. Площадка (доска объявлений) по продаже недвижимости, с личным кабинетом для самостоятельного размещения объявлений. Нужен сайт (по своей логистике и функционалу) типа: uybor (точка) uz Пишите пожалуйста цену.Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно разработать сайт на wordpress (дизайн исходник есть). Пример сайта: ohrana-truda.pro Сайт из 15 основных страниц и + 10 дублирующих (просто с разным контентом который заполняю я сам). Также должна быть сотовая версия (дизайн исходник есть). Называйте цену.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется сайт на wordpress (дизайн имеется). Пример сайта: ohrana-truda.pro Сайт на 15 основных страниц и + 10 дублирующих (просто с разным контентом который заполняю я сам). Также должна быть сотовая версия (дизайн имеется).Системы управления (CMS)25 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен сайт по купле-продажи недвижимости Можно скопировать сайт который я укажу.Сайты «под ключ»59 заявокЗакрыт4 года назад
Адаптировать иконки под сайтИконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно сделать несколько (4-5) несложных страниц (пример имеется) для личного кабинета. Дизайн не сложный. Также их нужно сделать и для сотовой версии.Дизайн сайтов63 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется логотип для ООО Цвет примерно как на сайтеЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужна платформа которая будет размещена на сайте для дистанционного образования и дистанционной сдачи экзаменов.Базы данных16 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется современный и стильный логотип для ОООЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно мобильное приложение по услугам. Функционал типа qlean точка руМобильные приложения7 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно создать форум. Пишите на каком движке работаете и свои цены. Спасибо!Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен не сложный дизайн сайта + адаптация под гаджетыДизайн сайтов113 заявокЗакрыт5 лет назад