natali_lunga

Наталья natali_lunga

 
29 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Контекстная реклама

Добрый день!

Я сертифицированный специалист по настройке контекстной рекламе!

Специализируюсь на настройке поисковой рекламы в Яндексе и Google, РСЯ, КМС, ретаргетинга и других видов рекламы.

Провожу аналитику и оптимизацию рекламных кампаний.

При работе предоставляю еженедельные планы работ.

Бонусом предоставляю ежемесячный интерактивный отчет, доступный в режиме реального времени с любых устройств.

Рекламная кампания
Отзывы заказчиков
bpavelv
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
4 года назад
Требуется логотип для ООО
Милый человек и отличный исполнитель. Учла все мои пожелания, вносила корректировки, терпеливо выслушивала все мои "хотелки". Буду рад поработать еще. Рекомендую.
Вежливый и терпеливый заказчик. Задача поставлена четко и понятно, замечания справедливы) благодарю за заказ!) С таким заказчиком очень приятно работать
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