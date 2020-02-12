natali_lunga

Контекстная реклама

Добрый день!

Я сертифицированный специалист по настройке контекстной рекламе!

Специализируюсь на настройке поисковой рекламы в Яндексе и Google, РСЯ, КМС, ретаргетинга и других видов рекламы.

Провожу аналитику и оптимизацию рекламных кампаний.

При работе предоставляю еженедельные планы работ.

Бонусом предоставляю ежемесячный интерактивный отчет, доступный в режиме реального времени с любых устройств.