natali_lunga

Контекстная реклама
Добрый день!
Я сертифицированный специалист по настройке контекстной рекламе!
Специализируюсь на настройке поисковой рекламы в Яндексе и Google, РСЯ, КМС, ретаргетинга и других видов рекламы.
Провожу аналитику и оптимизацию рекламных кампаний.
При работе предоставляю еженедельные планы работ.
Бонусом предоставляю ежемесячный интерактивный отчет, доступный в режиме реального времени с любых устройств.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
4 года назад
Милый человек и отличный исполнитель. Учла все мои пожелания, вносила корректировки, терпеливо выслушивала все мои "хотелки". Буду рад поработать еще. Рекомендую.
Ответный отзыв
Вежливый и терпеливый заказчик. Задача поставлена четко и понятно, замечания справедливы) благодарю за заказ!) С таким заказчиком очень приятно работать