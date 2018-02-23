Разработчик сайтов

Верстка и программирование сайтов.

Навыки:

HTML5/CSS3;

JavaScript/jQuery;

Адаптивная/фиксированная верстка;

Кроссбраузерная верстка

Работа с различными CMS (WordPress, Bitrix, Joomla, MODX Revo, Opencart);

Валидный, семантический код;

Верстка email-рассылок;

LESS, Jade;

Микроразметка для поисковиков и соц. сетей;

PHP;



О себе:

Работал в двух студиях веб-дизайна в Санкт-Петербург. На данный момент занимаюсь разработкой сайтов самостоятельно. На моем счету более 20 реализованных проектов. Делаю все качественно, и качество все время растет.