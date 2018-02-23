rustvalve

Ярослав rustvalve

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Разработчик сайтов

Верстка и программирование сайтов.

Навыки:

  • HTML5/CSS3;
  • JavaScript/jQuery;
  • Адаптивная/фиксированная верстка;
  • Кроссбраузерная верстка
  • Работа с различными CMS (WordPress, Bitrix, Joomla, MODX Revo, Opencart);
  • Валидный, семантический код;
  • Верстка email-рассылок;
  • LESS, Jade;
  • Микроразметка для поисковиков и соц. сетей;
  • PHP;

О себе:

Работал в двух студиях веб-дизайна в Санкт-Петербург. На данный момент занимаюсь разработкой сайтов самостоятельно. На моем счету более 20 реализованных проектов. Делаю все качественно, и качество все время растет.
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

bpavelv
47 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$150
10 баллов
6 лет назад
Сайт на wordpress
WordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
AuGen
Олег 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Написать плагин для wp (превью, страница, и заполнение с админки)
WordPress
Ярослав сделал все как и и было описано в задаче, сроки соблюдены, цена согласна качеству, рекомендую.
Приятный в общении человек, четкая постановка задачи, всегда на связи, оплата в срок - рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
maxlivemax
Максим 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Доработка на опенкарте
Opencart
Все хорошо, рекомендую к сотрудничеству
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
slavalist
Вячеслав 
34 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$300
10 баллов
7 лет назад
Требуется верстка + натяжка интернет-магазина на Opencart
Opencart
Сделал все быстро и качественно. без нареканий, рекомендую!
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
alifanov2013
Артём 
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$52
10 баллов
8 лет назад
Вёрстка лэндинга
Рекомендую)
Все отлично, как всегда, рекомендую
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
HTML-верстка
16 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
5 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
4 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга