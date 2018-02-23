Разработчик сайтов
Верстка и программирование сайтов.
Навыки:
- HTML5/CSS3;
- JavaScript/jQuery;
- Адаптивная/фиксированная верстка;
- Кроссбраузерная верстка
- Работа с различными CMS (WordPress, Bitrix, Joomla, MODX Revo, Opencart);
- Валидный, семантический код;
- Верстка email-рассылок;
- LESS, Jade;
- Микроразметка для поисковиков и соц. сетей;
- PHP;
О себе:Работал в двух студиях веб-дизайна в Санкт-Петербург. На данный момент занимаюсь разработкой сайтов самостоятельно. На моем счету более 20 реализованных проектов. Делаю все качественно, и качество все время растет.
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Портфолио
- Корпоративный сайт316 просмотров
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
6 лет назад
WordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
10 баллов
6 лет назад
WordPress
Ярослав сделал все как и и было описано в задаче, сроки соблюдены, цена согласна качеству, рекомендую.
Ответный отзыв
Приятный в общении человек, четкая постановка задачи, всегда на связи, оплата в срок - рекомендую к сотрудничеству!
$10
10 баллов
7 лет назад
Opencart
Все хорошо, рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству
$300
10 баллов
7 лет назад
Opencart
Сделал все быстро и качественно. без нареканий, рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству
$52
10 баллов
8 лет назад
Рекомендую)
Ответный отзыв
Все отлично, как всегда, рекомендую
HTML-верстка
16 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
5 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
4 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга