Требуется пройтись по 16 тыс. товарам Xbox и добавить их в две категории: Игры с Xbox / Xbox 360 и Игровая валюта. Необходим опыт работы с Opencart и увлечение играми. Обязательно перепроверка правильности выполнения. Ищем ответственного фрилансера, не студию или программиста. Сроки выполнения: чем быстрее, тем лучше.