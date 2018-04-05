Требуется пройтись по 16 тыс. товарам Xbox и добавить их в две категории: Игры с Xbox / Xbox 360 и Игровая валюта. Необходим опыт работы с Opencart и увлечение играми. Обязательно перепроверка правильности выполнения. Ищем ответственного фрилансера, не студию или программиста. Сроки выполнения: чем быстрее, тем лучше.
- Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется доработка парсера игр с сайта Xbox. Необходимо реализовать проверки: доступность товара в подарок, статус продажи и учесть разные иконки. Скрипт простой, потребуется внести изменения для получения данных, так как иконки загружаются после загрузки страницы. Бюджет не критичен, важны сроки выполнения.Завершен3 года назад
Требуется решение проблемы изменения статуса заказа на 'Оплачен' после оплаты через модули Enot и Qiwi в Opencart. Основная валюта рубль, админка настроена на аргентинский песо. Необходима корректировка, чтобы статусы обновлялись без ошибок.Завершен3 года назад
Делаю видео на ютуб развлекательной тематики, и есть конечная заставка, где появляются лучшие комментарии к видео в рамке. Необходимо анимировать элементы: 1. Часы чтобы шли 2. Лампочка одна перегоревшая ...Анимация1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется доработка платформы написанной на Laravel и Angular. Платформа является конструктором сайтов, написанная зарубежом и требуется человек для внесения правок в данную платформу. Подробнее с исполнителем.Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо внести правки в сайт на движке на osclass (скрипт доски объявлений), подробное ТЗ и сайт вышлю при личном общении. Студиям просьба не беспокоиться.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Стоит задача спарсить с сайта производителя товары с картинками, категориями и видео (сайт в приложении) и разместить его на сайт на wordpress'е. Возможно ли это? Сколько времени займет и какова стоимость? Студиям просьба не беспокоить.Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется разработка мобильного приложения для компании для платформ Android и IOS, подробности в приложении. Детали обсудим с исполнителем. Нужны обязательно заранее примерные цены и сроки по проекту.Мобильные приложения10 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Требуется контент-менеджер для наполнения главной и внутренних страниц сайта на движке Wordpress. От вас необходимо иметь опыт работы с ним и иметь начальные знания в HTML. Подробное ТЗ после выбора исполнителя.Наполнение сайтов26 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброй ночи всем! Требуется копирайтер для отзывов в интернет-магазине. Необходимо написать короткие отзывы в интернет магазине на около 100 товаров, по 1-3 отзыва на каждый. Тематика магазина общая: велосипеды, часы, портмоне, детские товары. Пример такого ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходимо поменять цены и убрать производителя и страну производства в описании у 250 товаров в интернет магазине на Opencart.Завершен6 лет назад
- $80
Приветствую всех! Задача такая: Есть конструктор сайтов на котором есть 5 шаблонов (лэндингов) на английском языке, необходимо с помощью нашего конструктора сайтов подобрать рерайт текст по смыслу. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Приветствую всех! Нужен программист для разработки проекта на Wordpress: 1. Есть готовый выбранный шаблон. Необходима верстка и натяжка данного шаблона на Wordpress с работой всех моментов 2. Заполнить главную ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $300
Требуется верстка + натяжка дизайна интернет-магазина на Opencart. Из страниц в PSD макете есть главная + одна внутренняя (остальное все стандарт, только стили подогнать). Функции все в целом будут ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется человек для привлечения живых подписчиков по Казахстану в группу INSTAGRAM, через софт или вручную без разницы, главное чтобы были живые, а не боты. Опыт обязателен. Просьба указывать бюджет за: ...Социальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Требуется главная и одна внутренняя страница интернет-магазина. Сайт тематики мебели и интерьера. Клиенты являются представителями одной зарубежной фирмы по продаже данной продукции. От вас нужен опыт в создании современных интернет-магазинов и учитывать ...Дизайн сайтов50 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Требуется "руководитель проекта" со знанием кода для одного интернет магазина сейчас и для других проектов в дальнейшем (в среднем 2-3 проекта в мес). Наша основная специализация это шаблонные сайты и требуется визуально показать клиенту как ...HTML-верстка18 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен аналог сайта royalbeauty.ru. Поэтому требуется знающий php программист. Дизайн сайта готов. Задача: 1. Оценить бюджет 2. Предложить CMS либо самопис (без разницы) 3. Определить сроки ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Всем привет! Нужна работа по сайту с движком DLE, подробнее в ТЗ. Нужны точная стоимость и сроки работы. По поводу дизайнерских моментов если кто сможет ими заняться указанные в ТЗ, укажите их цену.Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $150
Всем привет! Стоит задача разработки фирменного стиля (Логотип/Визитка/Бланк) для авиатурагенства Sunrise. ТЗ логотипа: 1. Логотип должен быть яркий, привлекающий внимание и запоминающийся. 2. Изобразить на логотипе солнце, радугу и ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен11 лет назад