slavalist

Вячеслав slavalist

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
день назад
$20
10 баллов
3 года назад
Требуется доработать парсер игр с игрового сайта Xbox
Более чем положительные эмоции от интересного (хоть и небольшого) проекта и от позитивного общения. Вячеслав был постоянно на связи, помогал решить возникавшие вопросы по задаче. Работу протестировал и принял моментально. Рекомендую всеми руками!
Все отлично, необходимо было дописать парсер, Дмитрий справился на отлично даже с непростой задачей, очень выручил и однозначно рекомендую как грамотного программиста!)
Ответный отзыв
v1t4m1n
Макс 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Анимировать конечную заставку в видео
Отличный заказчик, рекомендую
Все отлично, исполнитель выполнил в срок
Ответный отзыв
serg-antipov
Сергей 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Opencart не меняется статус заказа после оплаты
Opencart
Отличный заказчик, всем советую к сотрудничеству!
Все отлично, задача была сложная, но совместно додумали в чем дело, классный чел, рекомендую)
Ответный отзыв
ztv2012
39 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Требуется поменять текст на русский в шаблонах
HTML
Хороший работодатель. Все четко и понятно. Оплата своевременно.
Регулярно работаем с Татьяной по данному проекту, выполняет свою работу качественно и в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
ob163256
Олег 
44 года
9 лет в сервисе
Был
15 часов назад
$180
10 баллов
7 лет назад
Требуется реализация проекта на Wordpress
WordPress
Вячеслав, отличный заказчик! Рекомендую!!!
Спасибо Ярославу за работу, отличный программист!
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