Анимировать конечную заставку в видео

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен13 заявок451 просмотр

Делаю видео на ютуб развлекательной тематики, и есть конечная заставка, где появляются лучшие комментарии к видео в рамке.

Необходимо анимировать элементы:

1. Часы чтобы шли

2. Лампочка одна перегоревшая справа и одна рабочая

3. Геймпад чтобы светился как обычный синим цветом немного затухая иногда

Исходники всех элементов картинки есть в PSD формате.

Нужна цена и сроки.

5 лет назад
slavalist
Вячеслав 
34 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

v1t4m1n
Макс 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$15
1 день
Escrow
Все отлично, исполнитель выполнил в срок
Отличный заказчик, рекомендую

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