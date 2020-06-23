Задача: сделать ролик, рассказав о разработанном сайта. Типа видеопрезентация сайта.Я начал работать с человеком, но он не может доделать по объективным причинам, от него независящим. В целом, мне нравится что получилось и можно только ...
Сделать анимационный клип
Здравствуйте. Нужно сделать анимационный клип - мультфильм с 0 под музыку..
Музыка длительностью 3+ мин.
Сценарий есть.
По срокам 10-15 дней.
По бюджету: договоримся.
Пример анимации: https://www.youtube.com/watch?v=1gf3uuQBhek
Выбор делаю исходя из низкой цены.
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