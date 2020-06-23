Сделать анимационный клип

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт16 заявок498 просмотров

Здравствуйте. Нужно сделать анимационный клип - мультфильм с 0 под музыку..

Музыка длительностью 3+ мин.

Сценарий есть.

По срокам 10-15 дней.

По бюджету: договоримся.

Пример анимации: https://www.youtube.com/watch?v=1gf3uuQBhek

Выбор делаю исходя из низкой цены.

5 лет назад
mishka-starkov
Михаил 
41 год
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
52 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Александр
 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва
5 лет назад
Диана
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
Биржан
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Маргарита
 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
5 лет назад
Владимир
 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
1 отзыв
5 лет назад
Роман
 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Диана
 
24 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Артур
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
5 часов назад
36 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Анимация
Вадим
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
Диаз
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов
5 лет назад
Яна
 
37 лет
9 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
1 отзыв
5 лет назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад
158 отзывов
5 лет назад
Максим
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Игорь
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
5 отзывов
5 лет назад
Виктор
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
77 отзывов
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доделать ролик или сделать заново

    Задача: сделать ролик, рассказав о разработанном сайта. Типа видеопрезентация сайта.Я начал работать с человеком, но он не может доделать по объективным причинам, от него независящим. В целом, мне нравится что получилось и можно только ...

    Анимация17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать 3 маски для Instagram

    Требуется качественная отрисовка и анимирование Instagram-масок. Всего их будет 3 шт. Маски должны реагировать на открывание рта и tap по экрану. ТЗ в процессе написания, все будет обсуждаться с потенциальным исполнителем. ...

    Анимация16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Специалист Adobe Character Animator - подготовить к анимации персонаж

    Добрый день! Есть готовое изображение – рисунок персонажа. Человек - руки-ноги, голова)) Нужно сделать полностью готовую к анимации заготовку этого персонажа в Adobe Character Animator – с которой мы потом сможем продолжить ...

    Анимация2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • VFX Artist для подготовки эффектов

    Есть готовый набор моделей и обьектов, для которых необходимо разработать, ( или кастомизировать существующие) эффекты. ТЗ с описанием и сценарием, а так же примерами отправим исполнителям для оценки. Спасибо!

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Заставка для ютуба

    https://www.youtube.com/watch?v=Dj_msboMSbI&amp;feature=youtu.be Как в примере выше, другой текст и немного другой дизайн. Пишите цену и сроки.

    Анимация19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать видеоролик конкурса для instagram

    Нужно для проведения конкурса нарисовать картинки и связать это в видео для instagram. Дизайн должен быть похож на сайт: https://cheel-pizza.ru/ В видео-ролике должна быть представлена мини-игра по составлению картинки. Одна статичная картинка, другая (или несколько) ...

    Анимация9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад