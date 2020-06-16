Нужно для проведения конкурса нарисовать картинки и связать это в видео для instagram. Дизайн должен быть похож на сайт: https://cheel-pizza.ru/ В видео-ролике должна быть представлена мини-игра по составлению картинки. Одна статичная картинка, другая (или несколько) ...
Заставка для ютуба
https://www.youtube.com/watch?v=Dj_msboMSbI&feature=youtu.be
Как в примере выше, другой текст и немного другой дизайн. Пишите цену и сроки.
Заявки фрилансеров
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