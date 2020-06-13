Необходимо создать мультфильм, требуется только анимация и монтаж. Сценарий, начитку и музыку предоставим. Референс: https://www.youtube.com/watch?v=qcjZomS5wLs https://yadi.sk/i/CfyX_TKXPlS0eg Хронометраж будет до 90 сек. таких будет несколько роликов. Проработанные детали, Будут корректировки (требуется терпение). По ...
Флэш анимация
Ищу флэшеров 2д аниматоров для постоянной удаленной работы на канале
https://www.youtube.com/channel/UCCrkYrWPJVi9G7LTqaOnLRw?view_as=subscriber
Заявки фрилансеров
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