Разработка стильных Intro и Outro для видеороликов онлайн курса

Всем привет!

Нужен талантливый специалист по созданию анимационных роликов для онлайн-курса

Первая и главная задача: разработать стильное минималистичное интро для онлайн-курса по маркетингу.

Если вы работаете с шаблонами и предлагаете выбрать что-то из них и потом переиначить «под заказчика», такой подход не подойдет 100%. Нужна оригинальная работа

Просьба присылать в откликах примеры СВОИХ работ. Будет круто, если вы пришлете примеры интро в минималистичном стиле, без летающих фигур, 3D и прочих элементов (ну или просто красивых и стильных, без какого-либо эпика)

Если вы круто работаете в AfterEffects и PremierPro, будем рады поработать с вами и предложить ряд других задач на реализацию!