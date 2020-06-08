Разработка стильных Intro и Outro для видеороликов онлайн курса

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт13 заявок775 просмотров

Всем привет!

Нужен талантливый специалист по созданию анимационных роликов для онлайн-курса

Первая и главная задача: разработать стильное минималистичное интро для онлайн-курса по маркетингу.

Если вы работаете с шаблонами и предлагаете выбрать что-то из них и потом переиначить «под заказчика», такой подход не подойдет 100%. Нужна оригинальная работа

Просьба присылать в откликах примеры СВОИХ работ. Будет круто, если вы пришлете примеры интро в минималистичном стиле, без летающих фигур, 3D и прочих элементов (ну или просто красивых и стильных, без какого-либо эпика)

Если вы круто работаете в AfterEffects и PremierPro, будем рады поработать с вами и предложить ряд других задач на реализацию!

5 лет назад
bumblefoot
Илья 
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