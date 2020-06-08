Сделать анимацию в обозначенном в ТЗ стиле "поверх" видео ролика

Необходимо сделать 4 варианта анимированных логотипа вступления к видео. https://elements.envato.com/ru/search-logo-reveal-JYZTW4C https://elements.envato.com/ru/minimal-logo-elegant-3d-reveal-V72NHUK https://elements.envato.com/ru/stylish-corporate-logo-premiere-pro-UCZDF5E https://elements.envato.com/ru/hand-drawing-blueprint-logo-reveal-MH2WK92 Сам логотип у нас есть. Требуется предоставить 4 готовых варианта анимированных видео-вступления, с нашим логотипом. Мы уже ...