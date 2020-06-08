Нужно создать анимированные html5 банеры для медийной кампании в Яндекс Директ, в размерах 160x600px, 240x400px, 240x600px, 300x250px, 300x300px, 300x500px, 300x600px, 320x50px, 320x100px, 320x480px, 336x280px, 480x320px, 728x90px, 970x250px, 1000x120px. Требования Требования к HTML5-баннерам. Размер zip-архива до 150кб, Количество файлов в архиве – до 20. Сайт bacterion.ru картинки предоставлю.