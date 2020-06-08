Нужно создать анимированные html5

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен3 заявки542 просмотра

Нужно создать анимированные html5 банеры для медийной кампании в Яндекс Директ, в размерах 160x600px, 240x400px, 240x600px, 300x250px, 300x300px, 300x500px, 300x600px, 320x50px, 320x100px, 320x480px, 336x280px, 480x320px, 728x90px, 970x250px, 1000x120px. Требования Требования к HTML5-баннерам. Размер zip-архива до 150кб, Количество файлов в архиве – до 20. Сайт bacterion.ru картинки предоставлю. 

HTML
5 лет назад
Lotov76
Лотов 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

evzmeniy
Евгений 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$100
1 день
Escrow
Отличная работа. Благодарю за терпение и все внесённые правки!
Рекомендую

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Богдан
 
41 год
6 лет в сервисе
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evzmeniy
Евгений 
38 лет
14 лет в сервисе
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Александр
 
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