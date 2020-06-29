Создание анимации на CSS и JS (Canvas)

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен6 заявок673 просмотра

Нужно сделать средней сложности анимацию на JS/CSS (по необходимости применить canvas)

Оплата почасовая хорошая. Нужно начать оперативно.

Все подробности в ЛС. Пишите свою часовую ставку. 

Сначала работа на 3 часа с частичным выполнением, для демонстрации результата. Далее сделаем отдельный проект с полным заказом. 

CSSJavaScript
5 лет назад
strikt
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

hamasusu
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$45
1 день
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Было приятно работать с Георгий, Рекомендую!

Заявки фрилансеров

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Мелинэ
 
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39 отзывов
5 лет назад

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