Создание анимации на CSS и JS (Canvas)

Нужно сделать средней сложности анимацию на JS/CSS (по необходимости применить canvas)

Оплата почасовая хорошая. Нужно начать оперативно.

Все подробности в ЛС. Пишите свою часовую ставку.

Сначала работа на 3 часа с частичным выполнением, для демонстрации результата. Далее сделаем отдельный проект с полным заказом.