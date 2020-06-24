Javascript анимация Canvas для интеграции на сайт

$135
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен3 заявки542 просмотра

Референс находится по этой ссылке: www.francoisrisoud.com/ab...

Речь идет о красной рване с разлетающимися точками.Необходимо сделать фрейм для интеграции на сайт. 

Полное ТЗ по ссылке

docs.google.com/document/...

Спасибо

JavaScript
5 лет назад
KAPKAN10
Игорь 
42 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Acreator
Антон 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$135
7 дней
Escrow
хорошь
Рекомендую к сотрудничеству. Спасибо за интересный и нестандартный проект! Буду рад подобным задачам в будущем.

Заявки фрилансеров

Маурт
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Acreator
Антон 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Игорь
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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