bumblefoot

Ищется специалист для создания нешаблонного дашборда в Google Data Studio. Необходима настройка синхронизации с Facebook Ads с использованием бесплатных коннекторов. Дашборд должен быть информативным и включать стандартные метрики для клиентского отчета. Объем отчета - не более 3-4 слайдов. Требуется опытный исполнитель с готовыми решениями.
- $60Базы данныхнет заявокЗакрыт4 года назад
- $350
Всем привет! Есть срочный проект на создание видеоролика с 3D анимацией под ключ Тематика: строительство здания, процесс монтажа светопрозрачных (фасадных) конструкций Ориентировочный тайминг: до 2 минут Сценарий и закадровую озвучку ...Анимация5 заявокЗакрыт4 года назад
Всем привет! Ищу опытного специалиста по настройке и ведению рекламы в Youtube Ниша проекта: юридические услуги Требуется специалист, готовый закрыть вопрос под ключ: 1) прогноз ...Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $270
Всем привет! Ищу опытного SEO-специалиста для продвижения многостраничного сайта Проект состоит из следующих частей: 1) ведение и оптимизация текущей версии сайта, на время разработки нового (2-3 месяца) 2) seo-оптимизация ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт4 года назад
- $75
Всем привет! Нужен талантливый специалист по созданию анимационных роликов для онлайн-курса Первая и главная задача: разработать стильное минималистичное интро для онлайн-курса по маркетингу. Если вы работаете с шаблонами ...Анимация13 заявокЗакрыт5 лет назад
- $50
Всем привет!Нужно разработать табличку в Excel для решения двух задач:1) расчет показателей по формулам для декомпозиции: расчет доходов и расходов для калькуляции необходимых шагов для достижения денежной цели. например: точка а - 100 000 рублейточка б ...Базы данных3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $200
Всем привет! Требуется дизайнер с опытом оформления презентаций! В откликах просьба присылать конкретные примеры реализованных презентаций (не нужно присылать дизайны сайтов, банеров и т.д.) Задача: ...Презентации25 заявокЗакрыт5 лет назад
- $500
Всем привет! Я ищу копирайтера / помощника копирайтера для работы над образовательным курсом на тему «Профессия упаковщик бизнесов» Про проект: - Образовательный онлайн курс для руководителей ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $550
Всем привет! Требуется видеограф, готовый под ключ осуществить монтаж коротких видеороликов для онлайн-курса. Проект для специалистов, готовых загрузиться плотной работой на 1-1,5 месяца Крайне желателен опыт обработки контента ...Видеомонтаж41 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $310
Всем привет!Необходимо разработать дизайн маркетинг-кита компании (брошюра)Исходные данные: - предполагаемый формат: А5- ориентировочный объем: 35-45 страниц (будет точно понятно по факту готовности прототипа);- специализация компании : фасадные работы и строительство; - предполагается что будет печататься, как раздаточный ...Верстка полиграфии27 заявокЗакрыт5 лет назад
- $200
Всем привет! Необходимо сверстать и собрать небольшой лендинг (10-12 экранов) с простым пошаговым квизом, который ничего не считает, а только собирает информацию от клиента. Требуемая CMS для сборки: Wordpress или MODx ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $350
Всем привет! Необходимо разработать красивый, качественный дизайн для лендинга на Тильде (Tilda) Тематика проекта: Строительные споры (адвокатское бюро) Речь идет о создании и адаптации дизайна на Тильде. Никаких шаблонных решений, ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт5 лет назад
- $650
Добрый день, господа! Имеется старая версия сайта на Битриксе: avtobye.ru (чисто для ознакомления с функционалом) Необходимо сверстать и собрать его полностью обновленную версию и настроить синхронизацию данного сайта с агрегатором автомобильных ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад