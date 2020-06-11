bumblefoot

Илья bumblefoot

 
35 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка дашборда в Google Data Studio

    $60

    Ищется специалист для создания нешаблонного дашборда в Google Data Studio. Необходима настройка синхронизации с Facebook Ads с использованием бесплатных коннекторов. Дашборд должен быть информативным и включать стандартные метрики для клиентского отчета. Объем отчета - не более 3-4 слайдов. Требуется опытный исполнитель с готовыми решениями.

    Google Ads
    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка видеоролика с 3D анимацией

    $350

    Всем привет! Есть срочный проект на создание видеоролика с 3D анимацией под ключ Тематика: строительство здания, процесс монтажа светопрозрачных (фасадных) конструкций Ориентировочный тайминг: до 2 минут Сценарий и закадровую озвучку ...

    Анимация5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • SEO-продвижение многостраничного сайта

    $270

    Всем привет! Ищу опытного SEO-специалиста для продвижения многостраничного сайта Проект состоит из следующих частей: 1) ведение и оптимизация текущей версии сайта, на время разработки нового (2-3 месяца) 2) seo-оптимизация ...

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка стильных Intro и Outro для видеороликов онлайн курса

    $75

    Всем привет! Нужен талантливый специалист по созданию анимационных роликов для онлайн-курса Первая и главная задача: разработать стильное минималистичное интро для онлайн-курса по маркетингу. Если вы работаете с шаблонами ...

    Анимация13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать таблицу воронки продаж и декомпозиции в Excel

    $50

    Всем привет!Нужно разработать табличку в Excel для решения двух задач:1) расчет показателей по формулам для декомпозиции: расчет доходов и расходов для калькуляции необходимых шагов для достижения денежной цели. например: точка а - 100 000 рублейточка б ...

    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн презентаций для онлайн курса по маркетингу

    $200

    Всем привет! Требуется дизайнер с опытом оформления презентаций! В откликах просьба присылать конкретные примеры реализованных презентаций (не нужно присылать дизайны сайтов, банеров и т.д.) Задача: ...

    Презентации25 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка презентаций, чек-листов и гайдов для курса по маркетингу

    $500

    Всем привет!  Я ищу копирайтера / помощника копирайтера для работы над образовательным курсом на тему «Профессия упаковщик бизнесов»  Про проект:  - Образовательный онлайн курс для руководителей ...

    Tilda
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Монтаж и обработка видеороликов для онлайн курса

    $550

    Всем привет! Требуется видеограф, готовый под ключ осуществить монтаж коротких видеороликов для онлайн-курса. Проект для специалистов, готовых загрузиться плотной работой на 1-1,5 месяца Крайне желателен опыт обработки контента ...

    Видеомонтаж41 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка дизайн-макета маркетинг-кита (брошюры)

    $310

    Всем привет!Необходимо разработать дизайн маркетинг-кита компании (брошюра)Исходные данные: - предполагаемый формат: А5- ориентировочный объем: 35-45 страниц (будет точно понятно по факту готовности прототипа);- специализация компании : фасадные работы и строительство; - предполагается что будет печататься, как раздаточный ...

    Верстка полиграфии27 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка+сборка лендинга на Wordpress или ModX Revolution

    $200

    Всем привет! Необходимо сверстать и собрать небольшой лендинг (10-12 экранов) с простым пошаговым квизом, который ничего не считает, а только собирает информацию от клиента. Требуемая CMS для сборки: Wordpress или MODx ...

    MODXWordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать качественный нешаблонный лендинг на Тильде

    $350

    Всем привет!  Необходимо разработать красивый, качественный дизайн для лендинга на Тильде (Tilda)  Тематика проекта: Строительные споры (адвокатское бюро)  Речь идет о создании и адаптации дизайна на Тильде. Никаких шаблонных решений, ...

    Tilda
    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка+сборка сайта(Bitrix)+синхронизация с сервисом CarCopy

    $650

    Добрый день, господа!  Имеется старая версия сайта на Битриксе: avtobye.ru (чисто для ознакомления с функционалом)  Необходимо сверстать и собрать его полностью обновленную версию и настроить синхронизацию данного сайта с агрегатором автомобильных ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад