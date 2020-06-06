Разработать таблицу воронки продаж и декомпозиции в Excel

Всем привет!Нужно разработать табличку в Excel для решения двух задач:1) расчет показателей по формулам для декомпозиции: расчет доходов и расходов для калькуляции необходимых шагов для достижения денежной цели. например: точка а - 100 000 рублейточка б - 1 000 0000 рублейтабличка должна рассчитывать по формулам (мы их предоставим), сколько нужно привлечь клиентов, по какой стоимости, сколько нужно продать и т.д. чтобы достигнуть точки б2) простая воронка продажнужно сделать редактируемую воронку продаж, которая будет наглядно показывать как меняются значения на этапах при изменении вводных данных

в самой таблице естественно должна быть вшита картинка воронки поэтапная для наглядностиВсе таблицы должны быть полностью автоматизированы (все должно считаться, нужно только вводить данные) и понятны в использовании (понятный и приятный интерфейс)Во вложении есть пример таблицы, на который можно ориентироваться по функционалу.

https://yadi.sk/i/f_DQuWNEhlzblw

Ее не нужно копировать, нужно переработать, кое-что изменить (по нашему тз)