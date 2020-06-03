Найти в тексте все аббревиатуры (за таковые считать слова, состоящие только из заглавных букв, не длиннее 5 символов). Вывести информацию в виде аббревиатуры –> сколько раз встречается. Данную задачу вам необходимо будет ...
Автоматизированная выдача документа по шаблону после оплаты
Пользователь проходит тест. По результатам тестирования ему предлагается заполнить форму (фио, место работы). Он заполняет форму и оплачивает продукт(диплом, грамота, сертификат). После оплаты, продукт становится доступен для скачивания с автоматически заполненными данными пользователя.
Пример: https://totaltest.ru/test/shag-1.html
Задачи:
- написать форму сбора данных
- настроить сбор данных в БД
- настроить приём оплаты (через онлайн кассу)
- сделать так, чтобы пользователь получил продукт после оплаты, с автоматически заполненными данными из БД
Исходные данные:
- сайт, стили, скрипты
- скрипт с тестированием
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Базы данных2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Задача. Условие задачи: Написать скрипт в VBA Exel для определения интервала между числами в разных столбцах. Формула вида:..X1X3X5..и т.д. X1100 X3...и т.д. с дальнейшим вынесением результата на отдельный лист.Базы данных3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Question 1A (10 points) - there are 4 "business related" questions.Considering the IBM_HR_Attrition business case and data (do not open Excel when answering the question - you may use MongoDB and Dataiku only) 1. (2.5 points) What ...Базы данных1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте Необходимо однократно спарсить данные с разных 20-ти сайтов. Мы предоставляем ссылки на разделы в рамках сайта (пример 1 : https://sunlight.net/catalog/chasy-sokolov.html пример 2: https://www.bestwatch.ru/watch/filter/region:vip/) данные из которых надо выгрузить и унифицировать для дальнейшей ...Базы данных9 заявокЗакрыт5 лет назад
Написать антиплагиат систему. (веб-приложение) Система должна определить процент заимствования взагружаемом документе и отобразить этот процент пользователю. (Один документ приблизительно 90 листов.) Системадолжна обеспечить проверку загружаемых пользователям документов в формате doc, docx, ...Закрыт5 лет назад
Необходимо собрать базу частных белорусских компаний численностью сотрудников от 20 человек. Территориально расположенных в Беларуси. Необходимые поля: номер, наименование, численность сотрудников, веб-сайт, контакты.Базы данных3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $20
Изменить и отформатировать базу для интеграции в Hubspot.Закрыт5 лет назад
Спроектировать в ms sql базу данных (8 и больше сущностей, не обязательно подробную) для интернет магазина по продаже компьютерных комплектующих. Произвести инфологическое моделирование: создание даталогической и физической модели в ERWin (желательно). Описать связи и атрибуты. ...Базы данных6 заявокЗакрыт5 лет назад
Лет 6 тому назад была создана внутренаая система для учета туристов в туристической фирме а также автоматическое создание договоров. Сейчас надо доработать или видоизменить систему: Система фиксации внесенных данных. Кто и когда внес ...Закрыт5 лет назад
Парсинг матчей с сайта футбольной статистики, обработка данных и выдача в виде файла Excel.Базы данных10 заявокЗакрыт5 лет назад