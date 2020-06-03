Автоматизированная выдача документа по шаблону после оплаты

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Закрыт1 заявка374 просмотра

Пользователь проходит тест. По результатам тестирования ему предлагается заполнить форму (фио, место работы). Он заполняет форму и оплачивает продукт(диплом, грамота, сертификат). После оплаты, продукт становится доступен для скачивания с автоматически заполненными данными пользователя.

Пример: https://totaltest.ru/test/shag-1.html

Задачи:

- написать форму сбора данных

- настроить сбор данных в БД

- настроить приём оплаты (через онлайн кассу)

- сделать так, чтобы пользователь получил продукт после оплаты, с автоматически заполненными данными из БД

Исходные данные:

- сайт, стили, скрипты

- скрипт с тестированием

HTML
5 лет назад
guest_15911980498873
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Владимир
 
46 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад

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