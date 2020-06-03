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Написать скрипт для google form
Написать скрипт для добавления вопросов и вариантов ответа в Google Forms из Google Таблицы. В таблице будут указаны вопросы, тип вопроса, варианты ответа, стоимость вопроса(баллы) и обязательность выполнения вопроса.
Заявки фрилансеров
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