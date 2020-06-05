Спроектировать схему БД

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Необходимо спроектировать схему реляционной БД. Проектирование производится по описанию веб-приложения, которое в будущем будет работать на этой базе. Конечный результат работы - визуальная модель БД и SQL-запрос создания БД в СУБД PostgreSQL. Оплата по договоренности.

PostgreSQLSQL
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ALambda
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