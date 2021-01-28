Разработка видеоролика с 3D анимацией

Всем привет!

Есть срочный проект на создание видеоролика с 3D анимацией под ключ

Тематика: строительство здания, процесс монтажа светопрозрачных (фасадных) конструкций

Ориентировочный тайминг: до 2 минут

Сценарий и закадровую озвучку предоставим.

Ключевое требование — это сроки: к работе нужно приступить завтра и сдать готовый ролик не позднее четверга 04 февраля до 13:00 с учетом всех правок!

Если вы не проходите по срокам, просьба не откликаться

Референс по уровню графики и в целом видео на похожую тематику прилагается:

На выходе должен получится продукт подобного плана:

В откликах просьба сразу скидывать примеры ваших работ, наличие красивых кейсов в строительной тематике будет дополнительным преимуществом!