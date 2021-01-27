Создание анимационного ролика

Ищу исполнителя на создание 2д ролика(кантриболы). Около 3 минут по звуку, по факту будет до 4 минут. Вот этот канал как референс https://www.youtube.com/channel/UCsfwXlwF_YbivDnlh9Pq9xQ Сами шарики нарисованы в Adobe Illustrator, их дам. Всякие предметы на фон есть частично, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать анимационный мультик
Есть сценарий и примеры того, что хочется видеть
Все обсудим
Приложите , пожалуйста, портфолио и стоимость работы
Спасибо!
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