Создать видео по сборке

АнимацияЗакрыт5 заявок411 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно создать видео ролик по сборке продукции на примере этого:

https://www.youtube.com/embed/aFt35rtp14Q?rel=0

3 года назад
uniconsoft
Андрей 
51 годУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Нужно создать видео ролик

    Нужно создать анимационный видеоряд. Это будет рекламный ролик на сайт, с музыкой, изображениями и текстом. до 45 секунд и по готовому тексту. Работу выполнить по фирменному стилю. Озвучку оплачу отдельно. Пример очень близкий к моей идее (анимированный текст параллельно ...

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно создать анимированные баннеры

    $60

    Привет! Нужен свободный спец котоырй завтра сможет приступить к работе. Задача создать анимированные баннеры: дизайн + анимация. [b]﻿Пример креатива того что хочу на выходе получить- [/b][list=1][*]https://yadi.sk/i/gLjcKu8FrC9jYQ[*]https://yadi.sk/i/LVO7XLD7KpwnYg[*]https://yadi.sk/i/8bpDRyY1hCsycw[*]https://yadi.sk/i/IQU2YpjfkK7cQw[/list][b]Размеры [/b][list][*]125x125[*]160x600[*]200x200[*]234x60[*]250x250[*]300x250[*]468x60[*]728x90[*]970x90[*]1200x150[*]1920x180[/list]

    Анимация11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Переделать на сайте Flash на HTML5

    Добрый день Adobe перестал предоставлять поддержку для Flash Player после 31 декабря 2020 года.На сайте перестал работать флеш контентМожно переделать  и заменить на сайте Adobe Flash на HTML5 ?Перевести палитру и смену цвета изображения с Flash ...

    HTML
    Анимация2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать гиф-анимацию по рисунку

    Необходимо из рисунка сделать  гиф-анимацию. Что должно двигаться: 1) левая рука крокодила должна бегать по грифу (всего две точки на грифе, между которыми перемещается рука) 2) Правая рука должна бить по струнам (всего две точки: над струнами и под ...

    Анимация18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Анимационный ролик

    $300

    Анимационный ролик для hr компании. Проект крупный и серьезный,  новичкам не писать. Нужен профессиональный уровень. Достойная оплата.

    Анимация16 заявок
    Закрыт
    3 года назад