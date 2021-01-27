Создать видео по сборке

Нужно создать анимационный видеоряд. Это будет рекламный ролик на сайт, с музыкой, изображениями и текстом. до 45 секунд и по готовому тексту. Работу выполнить по фирменному стилю. Озвучку оплачу отдельно. Пример очень близкий к моей идее (анимированный текст параллельно ...
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Нужно создать видео ролик по сборке продукции на примере этого:
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Привет! Нужен свободный спец котоырй завтра сможет приступить к работе. Задача создать анимированные баннеры: дизайн + анимация. [b]Пример креатива того что хочу на выходе получить- [/b][list=1][*]https://yadi.sk/i/gLjcKu8FrC9jYQ[*]https://yadi.sk/i/LVO7XLD7KpwnYg[*]https://yadi.sk/i/8bpDRyY1hCsycw[*]https://yadi.sk/i/IQU2YpjfkK7cQw[/list][b]Размеры [/b][list][*]125x125[*]160x600[*]200x200[*]234x60[*]250x250[*]300x250[*]468x60[*]728x90[*]970x90[*]1200x150[*]1920x180[/list]Анимация11 заявокЗакрыт3 года назад
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