Переделать на сайте Flash на HTML5

АнимацияЗакрыт2 заявки451 просмотр
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Добрый день Adobe перестал предоставлять поддержку для Flash Player после 31 декабря 2020 года.На сайте перестал работать флеш контентМожно переделать  и заменить на сайте Adobe Flash на HTML5 ?Перевести палитру и смену цвета изображения с Flash на HTML5 .https://стикер46.рф/auto/holiday/1885/Видео как оно было до отключения флеш плевера  когда всё работало на флеш. https://стикер46.рф/payment/

HTML
3 года назад
Keller46
Виктор 
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
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