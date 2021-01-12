Анимированный ролик на соц. тематику

Здравствуйте! Нужен человек который сможет по урокам собрать 5 разных проектов для анимации логотипа. 1 проект - 5$. Работы там буквально на 30мин. Уроки я вам отправлю из интернета + Покажу вам как нужно собирать проекты. Обязательный пункт к выполнению. Нужно ...