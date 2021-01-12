5 простых анимаций логотипа.

Требуется создать анимационное видео к песне длительностью 3-4 минуты с женским вокалом. Стиль анимации готовы обсуждать. Ждём предложений с прикрепленными примерами работ и ориентировочной стоимостью. Песню направим позднее, после определения исполнителя заказа.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Нужен человек который сможет по урокам собрать 5 разных проектов для анимации логотипа.
1 проект - 5$.
Работы там буквально на 30мин.
Уроки я вам отправлю из интернета + Покажу вам как нужно собирать проекты.
Обязательный пункт к выполнению. Нужно иметь АЕ 18 года либо ниже. Чем ниже тем лучше.
Примеры готовых видео
https://www.youtube.com/watch?v=boGZi5beFDY&list=PLKqhbilWVt1vNd4tIYs_s3Xb30BVQ8JtA&index=6
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