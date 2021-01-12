5 простых анимаций логотипа.

АнимацияЗакрыт12 заявок457 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте! 

Нужен человек который сможет по урокам собрать 5 разных проектов для анимации логотипа. 

1 проект - 5$. 

Работы там буквально на 30мин. 

Уроки я вам отправлю из интернета + Покажу  вам как нужно собирать проекты. 

Обязательный пункт к выполнению. Нужно иметь АЕ 18 года либо ниже. Чем ниже тем лучше.  

Примеры готовых видео

https://www.youtube.com/watch?v=boGZi5beFDY&list=PLKqhbilWVt1vNd4tIYs_s3Xb30BVQ8JtA&index=6

3 года назад
guest_16109800884711
3 года в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Требуется создать анимационный мультфильм

    Требуется создать анимационное видео к песне длительностью 3-4 минуты с женским вокалом.   Стиль анимации готовы обсуждать. Ждём предложений с прикрепленными примерами работ и ориентировочной стоимостью. Песню направим позднее, после определения исполнителя заказа.

    Анимация17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Моушн-дизайн многослойну анимацию, 5 простых анимаций

    $10

    1. Звезда смерти на фоне медленно падает 2. на звездном небе падают звезды переодически 3. слой с песком верхний свет пульсирует 4 слой с героями они (без анимации прыжка) прыгают и летят друг на друга в сильном слоу ...

    Анимация9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать подобную анимацию по готовому примеру

    Нам необходимосделать пробную анимацию для рекламы элитных квартир. За основу можно взять данный комплекс: https://www.vipflat.ru/prodazha-kvartir/2156-admirala-lazareva-nab-22 При созданиии анимации берете первые 6 фотографий и их описание. Исходники фотографий отправлю в личные сообщения.    Наш фирменный стиль, логотип и шрифты ...

    Анимация11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание ролика для соц сетей

    $477

    Нужен ролик на 30-40 секунд. Ролик будет размещен в соц сетях, ютубе. Ролик нужен, что бы люди регистрировались и заказывали тексты в бирже копирайтинга. ( нужны вебмастера - кто заказывает тексты в бирже копирайтинга). Бюджет 35 000 рублей Присылайте ...

    Анимация17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать анимацию у объектов

    Сделать анимацию, чтобы вентиляторы крутились, исходники есть. Вектор, изометрия. От фрилансеров: Стоимость Сроки

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Рекламный видео-баннер для мобильной игры

    Всем привет!  Ищем классных моушн-дизайнеров для создания анимационных креативов для рекламы мобильных игр.  У нас большой поток интересных задач, проработанные ТЗ, позитивная команда.  Мария

    Анимация15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Простая персонажная 3д анимация (iclone или любой другой редактор)

    Простая 3д анимация по средства Mixamo желательно в iclone- Продолжительность ролика (9-15 минут) в зависимости от сценария - Модели и Локации: в большинстве случаев предоставляются в формате (fbx, obj) Рабочий процесс: 1. Утверждение Сценария (изучение всех моментов) 2. Правки ...

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    3 года назад