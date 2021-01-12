5 простых анимаций логотипа.

Здравствуйте!

Нужен человек который сможет по урокам собрать 5 разных проектов для анимации логотипа.

1 проект - 5$.

Работы там буквально на 30мин.

Уроки я вам отправлю из интернета + Покажу вам как нужно собирать проекты.

Обязательный пункт к выполнению. Нужно иметь АЕ 18 года либо ниже. Чем ниже тем лучше.

Примеры готовых видео

https://www.youtube.com/watch?v=boGZi5beFDY&list=PLKqhbilWVt1vNd4tIYs_s3Xb30BVQ8JtA&index=6