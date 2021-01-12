Моушн-дизайн многослойну анимацию, 5 простых анимаций

1. Звезда смерти на фоне медленно падает

2. на звездном небе падают звезды переодически

3. слой с песком верхний свет пульсирует

4 слой с героями они (без анимации прыжка) прыгают и летят друг на друга в сильном слоу мо (от 5 до 10и секунд, как лучше будет выглядеть)

5. слой между звездой смерти и песком летают выстрелы лазерных пушек

длинна всех фрагментов зависит от оптимальной длинны пункта с героями