davidmanager

Нужно отрисовать 3Д персонажа и небольшую сцену и анимировать его на 15-30 секунд
3D-графика8 заявок
Закрыт
4 года назад
Нужно отрисовать 3Д персонажа и небольшую сцену и анимировать его на 15-30 секунд
1. Звезда смерти на фоне медленно падает 2. на звездном небе падают звезды переодически 3. слой с песком верхний свет пульсирует 4 слой с героями они (без анимации прыжка) прыгают и летят ...
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