Озвучка видео для YouTube канала на русском (мужской голос)

Ищу человека, который хочет заняться совместным YouTube каналом в роли актера озвучки на правах 50-50, вся выручка от канала, будет делиться поровну. Обязательно знание английского! Видео будут на развлекательную тематику по этому идеалом будет эмоциональный, приятный мужской голос. Идеальный возраст 17-25 лет. В неделю будет выходить минимум 3 видео, длительностью около 10 минут. Работаем в следующем формате: я отправляю вам текст (на английском!) вы переводите и озвучиваете, с меня монтаж и все остальное. Если у вас есть нужное количество времени и желание, оставляйте свои контакты (в идеале телеграм) и примеры работ, я сам с вами свяжусь.