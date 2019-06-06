Нужны дикторы с хорошим американским английским

Добрый день

На выполнение локализации 15 видеороликов требуются:

1. Девушка диктор

2. Парень диктор

От исполнителя требуется совершенное знания английского языка и не просто английского, а американского акцента.

Есть канал на ютубе, на нем есть ролики длинной от 5 до 6 минут и они на русском языке

Исполнителю нужно:

1. Сделать качественный перевод с русского на американский английский

2. Синхронно озвучить, соблюдая липсинг, моментов где нужно делать липсинг относительно анимации рта немного, но они есть.

3. Качественно обработать звук, очень важно чтобы не было горловых щелчков и прочих неприятных дефектов, которые мешают комфортному прослушиванию.

Оплата за один видеоролик – 50$