Транксрибация записи

$13
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт1 заявка387 просмотров

Есть запись на диктофон нучного симпозиума, нужно транскрибировать его в текст. Звук хороший. Время записи: 60минут

6 лет назад
super_volodya
Владимир 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров