Женский голос для озвучки
Транксрибация записи
Есть запись на диктофон нучного симпозиума, нужно транскрибировать его в текст. Звук хороший. Время записи: 60минут
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