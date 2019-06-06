необходимо переозвучить инструкцию, 14 минут, самостоятельно, доп материалов в виде текста не будет. Мужской голос. Предлагайте сразу цены
Озвучка EN с UK акцентом
Необходимо озвучить 2 ролика по 15 секунд на английском языке и обязательно на БРИТАНСКОМ английском и с британским акцентом.
Добавьте в заявку ссылку на вашу работу на EN. Так будет проще выбрать исполнителя.
Заявки фрилансеров
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