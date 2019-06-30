Озвучивание текста

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен11 заявок383 просмотра

Необходимо озвучить слова в прикрепленном файле (прикрепляю в двух форматах docx и pdf, если вдруг что-то не откроется.)

6 лет назад
booozywooozy
Андрей 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

tv-voice
Ирина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
6 лет назад
$30
2 дня
Escrow
Заказ выполнен на 5+ Спасибо Ирина!
Детальное задание, удобные сроки. Приятно работать!

Заявки фрилансеров

tv-voice
Ирина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
6 лет назад
ТОП-10
Озвучивание

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