Записать автоответчик для интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт25 заявок347 просмотров

Надо сделать стандартные звук файлы для интернет магазина, вроде "Вы позвонили в интернет-магазин..."

1. Приветствие

2. Когда не отвечают

3. Выходной день

4. Не рабочее время

5. Если что то-забыл

Женский голос.

6 лет назад
xbrest
46 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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