Озвучка детского мультфильма, женский голос

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен1 заявка178 просмотров

Нужна озвучка детского мультфильма женским голосом

6 лет назад
Eney
45 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

KareninaAnna
40 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$50
1 день
Escrow
Спасибо большое за профессионально сделанную работу.
Как всегда все прекрасно, интересно и оперативно!)

Заявки фрилансеров

KareninaAnna
40 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
ТОП-10
Озвучивание