Сделать подобную анимацию по готовому примеру

Нам необходимосделать пробную анимацию для рекламы элитных квартир.

За основу можно взять данный комплекс: https://www.vipflat.ru/prodazha-kvartir/2156-admirala-lazareva-nab-22

При созданиии анимации берете первые 6 фотографий и их описание. Исходники

фотографий отправлю в личные сообщения.

Наш фирменный стиль, логотип и шрифты по ссылке: https://www.dropbox.com/sh/sbdk4fba6vrrdmq/AAC2h0m8jQSKrOImb8SD7Vgya?dl=0 Используете только их. При необходиомсти вышлю исходники в личные сообщения.

Примеры наших рекламных роликов по ссылке: https://dropmefiles.com/HpoiN Нужно сделать рекламный ролик по аналогии.

Также отправляю Вам примеры наших шаблонов на основе которых можно сделать анимацию: https://dropmefiles.com/hR2Ro

Жду предложений с прикрепленными примерами работ и стоимостью.