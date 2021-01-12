Сделать подобную анимацию по готовому примеру

АнимацияЗакрыт11 заявок472 просмотра
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Нам необходимосделать пробную анимацию для рекламы элитных квартир.

За основу можно взять данный комплекс: https://www.vipflat.ru/prodazha-kvartir/2156-admirala-lazareva-nab-22

При созданиии анимации берете первые 6 фотографий и их описание. Исходники

фотографий отправлю в личные сообщения.   

Наш фирменный стиль, логотип и шрифты по ссылке: https://www.dropbox.com/sh/sbdk4fba6vrrdmq/AAC2h0m8jQSKrOImb8SD7Vgya?dl=0 Используете только их. При необходиомсти вышлю исходники в личные сообщения. 

Примеры наших рекламных роликов по ссылке:  https://dropmefiles.com/HpoiN  Нужно сделать рекламный ролик по аналогии.

Также отправляю Вам примеры наших шаблонов на основе которых можно сделать анимацию: https://dropmefiles.com/hR2Ro

Жду предложений с прикрепленными примерами работ и стоимостью.

3 года назад
vipflat
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
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