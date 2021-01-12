Сделать подобную анимацию по готовому примеру

Требуется создать анимационное видео к песне длительностью 3-4 минуты с женским вокалом. Стиль анимации готовы обсуждать. Ждём предложений с прикрепленными примерами работ и ориентировочной стоимостью. Песню направим позднее, после определения исполнителя заказа.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нам необходимосделать пробную анимацию для рекламы элитных квартир.
За основу можно взять данный комплекс: https://www.vipflat.ru/prodazha-kvartir/2156-admirala-lazareva-nab-22
При созданиии анимации берете первые 6 фотографий и их описание. Исходники
фотографий отправлю в личные сообщения.
Наш фирменный стиль, логотип и шрифты по ссылке: https://www.dropbox.com/sh/sbdk4fba6vrrdmq/AAC2h0m8jQSKrOImb8SD7Vgya?dl=0 Используете только их. При необходиомсти вышлю исходники в личные сообщения.
Примеры наших рекламных роликов по ссылке: https://dropmefiles.com/HpoiN Нужно сделать рекламный ролик по аналогии.
Также отправляю Вам примеры наших шаблонов на основе которых можно сделать анимацию: https://dropmefiles.com/hR2Ro
Жду предложений с прикрепленными примерами работ и стоимостью.
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