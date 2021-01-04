Анимацию наложенную на видео

Наш проект - Магазин дорогих картин. Нужно 2 промо ролика: 1. заставка для будущих роликов (до 10 сек - начало и концовка) 2. анимационный ролик по сюжету картин (https://prnt.sc/wikywv) пример работ, которые очень понравились и хотелось бы такого же ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание видеоролика длительностью 10 секунд. Монтаж видео из стоковой ссылки:
Female Hand Playing Chess Game andMaking a Move by Alona2018 | VideoHive
Монтаж формируется следующим образом:
Экран делится на 2 половины, каждая изкоторых дублирует указанный ролик. Левая половина будет подписана при помощи водяного знака «Not Coated» правая половина будет подписана при помощи водяного знака «Coated».
Обе половины будут содержать одинаковое видео - игру в шахматы с различной наложенной анимацией.
Первая «Not Coated». Мужская рука будет иметь следы красных пятен (пятна должны быть приятны взгляду, не заглушать основную картинку, нести болезненную смысловую нагрузку, возможно небольшое шевеление или пульсация пятен. Пятна должны изображать колонии микробов, которые могут также медленно расползаться по шахматным фигурам или доске). Черные фигуры, которые уже выведены, также могут содержать следы пятен от касания мужской руки. Женская рука не будет
иметь следов пятен, но после касания зараженной фигуры, пятна быстро перекинутся и на нее. Возможен эффект быстрого расползания пятен по руке от точки касания. Когда женская рука находится не в фокусе и на заднем плане, она может быть уже полностью красной, если этот эффект не испортит общую картину фокуса.
Вторая половина экрана «Coated» несет тот же смысловой оттенок, но уже выведенные фигуры черные и не содержат пятен. Мужская рука, также красная, при касании фигуры оставляет на ней красные пятна, которые заметны при отрыве руки от фигуры. Что-то наподобие отпечатков пальцев. Красные пятна не расползаются, а быстро схлопываются внутрь и когда женская рука касается фигуры, пятен уже нет.
Фигуры и доска в данном случае, покрыты антимикробным покрытием, этот эффект и должен быть отражен в коротком ролике.
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