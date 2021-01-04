2 промо ролика (без голоса) - Картины, искусство

Нужно нарисовать для мультфильма несколько популярных личностей в стиле самого мультика(но с максимальной узнаваемостью) в moho12 для дальнейшего анимирования. Качество анимации простое. Пожалуйста указывайте сумму и сроки. Прикладываю пример персонажа.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наш проект - Магазин дорогих картин.
Нужно 2 промо ролика:
1. заставка для будущих роликов (до 10 сек - начало и концовка)
2. анимационный ролик по сюжету картин (https://prnt.sc/wikywv)
пример работ, которые очень понравились и хотелось бы такого же плана
https://lptp.biz/wa-data/public/site/22.mp4
https://lptp.biz/wa-data/public/site/23.mp4
Сроки - 5 дней
Присылайте ссылки на портфолио.
Спасибо
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