2 промо ролика (без голоса) - Картины, искусство

АнимацияЗакрыт5 заявок449 просмотров
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Наш проект - Магазин дорогих картин.

Нужно 2 промо ролика:

1. заставка для будущих роликов (до 10 сек - начало и концовка)

2. анимационный ролик по сюжету картин (https://prnt.sc/wikywv

пример работ, которые очень понравились и хотелось бы такого же плана

https://lptp.biz/wa-data/public/site/22.mp4

https://lptp.biz/wa-data/public/site/23.mp4

Сроки - 5 дней

Присылайте ссылки на портфолио.

Спасибо

3 года назад
HitiStudio
28 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
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