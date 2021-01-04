Нарисовать персонажей в moho12

Во вложении документ с описанием задачи. Просьба дать ответ по стоимость/валюте/срокам
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Нужно нарисовать для мультфильма несколько популярных личностей в стиле самого мультика(но с максимальной узнаваемостью) в moho12 для дальнейшего анимирования. Качество анимации простое. Пожалуйста указывайте сумму и сроки. Прикладываю пример персонажа.
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