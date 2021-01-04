Нарисовать персонажей в moho12

Ищем видеомонтажера для детского youtube канала. Требуется монтаж роликов длительностью около 5 минут, три ролика в неделю. Обязателен опыт работы с анимацией, её будет много. Пожалуйста, присылайте свои работы вместе со стоимостью услуг на электронную почту.