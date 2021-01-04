4 видеоролика с инфографикой

Создание видеоролика длительностью 10 секунд. Монтаж видео из стоковой ссылки: [url=https://videohive.net/item/female-hand-playing-chess-game-and-making-a-move/21606781]Female Hand Playing Chess Game andMaking a Move by Alona2018 | VideoHive[/url] Монтаж формируется следующим образом: Экран делится на 2 половины, каждая изкоторых дублирует указанный ролик. Левая половина ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать 4 видеоролика с простой слегка анимированной инфографикой или примитивной анимацией
Музыка и голос будут предоставлены
Длительность ролика - до 2 минут.
В ролике нужно разыграть примитивные сценки с участием схематичных человечков из палочек, как тут youtu.be/RopvPNiPiT0 только анимации поменьше и попроще
Всего 4 сценки в каждом ролике + отбивки.
Пожалуйста, пишите ТОЛЬКО КОРРЕКТНЫЕ предложения по стоимости и срокам
Все общение по проекту - только на этом сайте.
- Похожие заказы
- Анимация4 заявкиЗакрыт3 года назад
Наш проект - Магазин дорогих картин. Нужно 2 промо ролика: 1. заставка для будущих роликов (до 10 сек - начало и концовка) 2. анимационный ролик по сюжету картин (https://prnt.sc/wikywv) пример работ, которые очень понравились и хотелось бы такого же ...Анимация5 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно нарисовать для мультфильма несколько популярных личностей в стиле самого мультика(но с максимальной узнаваемостью) в moho12 для дальнейшего анимирования. Качество анимации простое. Пожалуйста указывайте сумму и сроки. Прикладываю пример персонажа.Закрыт3 года назад
Во вложении документ с описанием задачи. Просьба дать ответ по стоимость/валюте/срокамЗакрыт3 года назад
Анимировать 20 минутный Мультфильм. Качество анимации простое. Присылайте время сроки и что необходимо для начала работы. Если сработаемся и сойдемся, будет не разовый заказ.Анимация12 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно создать stop motion ролик для рекламы конфет ручной работы. Указывайте ориентировочную стоимость, сроки выполнения и примеры работ. Спасибо![url=https://www.cossa.ru/trends/224798/] [/url]Закрыт3 года назад
- $7
Нужно изменить фон гиф-анимации на такой цвет #3b395f.Закрыт3 года назад
Проект для молодежи, сценарий и озвучивание делают дети. Нужна помощь в создании анимационного мультфильма 2D с готовыми персонажами. Тема мультфильма - защита природы (в частности парка) персонажи - парковые жители (образы) Бюджет не определен1 серия - 3-4 минуты ...Анимация13 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно сделать видеодизайнЗакрыт3 года назад
Нужно сделать анимацию прокрутки сайта в ноутбуке для портфолио, пример скину кандидатуЗакрыт3 года назад