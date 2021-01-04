4 видеоролика с инфографикой

Нужно сделать 4 видеоролика с простой слегка анимированной инфографикой или примитивной анимацией

Музыка и голос будут предоставлены

Длительность ролика - до 2 минут.

В ролике нужно разыграть примитивные сценки с участием схематичных человечков из палочек, как тут youtu.be/RopvPNiPiT0 только анимации поменьше и попроще

Всего 4 сценки в каждом ролике + отбивки.

Пожалуйста, пишите ТОЛЬКО КОРРЕКТНЫЕ предложения по стоимости и срокам

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