Не открываются флеш файлы

Нужно сделать 4 видеоролика с простой слегка анимированной инфографикой или примитивной анимацией Музыка и голос будут предоставлены Длительность ролика - до 2 минут. В ролике нужно разыграть примитивные сценки с участием схематичных человечков из палочек, как тут [url=https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fyoutu.be%2FRopvPNiPiT0&cc_key=]youtu.be/RopvPNiPiT0[/url] только анимации ...