Сделать анимацию у объектов

Требуется создать анимационное видео к песне длительностью 3-4 минуты с женским вокалом. Стиль анимации готовы обсуждать. Ждём предложений с прикрепленными примерами работ и ориентировочной стоимостью. Песню направим позднее, после определения исполнителя заказа.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать анимацию, чтобы вентиляторы крутились, исходники есть.
Вектор, изометрия.
От фрилансеров:
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