Сделать анимацию у объектов

АнимацияЗавершен2 заявки128 просмотров
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Сделать анимацию, чтобы вентиляторы крутились, исходники есть.

Вектор, изометрия.

От фрилансеров:

Стоимость

Сроки

3 года назад
droni4
Андрей 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
aleks_vi
Виктор 
28 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
$5
1 день
Сделал быстро, качественно, четко! Рекомендую!
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