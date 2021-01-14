Анимация 2 D

Делаем 8 серийный анимационный сериал про Димаша Кудайбергена (загуглите) Стиль: https://www.instagram.com/trishaboring/?hl=ru Для начала сосредоточимся на первой, пилотной серии. Хроно 5 минут. Синопсис: Место действия - казахское ханство. Персонаж Димаша, главный герой, переносится в средневековье. Он обладает "суперсилой" - пением, и вообще владеет магией ...
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Нужно нарисовать анимацию енота на 20 секунд в 2Д и на 50 секунд. Напишите пожалуйста стоимость своих услуг за 20 и 50 секунд
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