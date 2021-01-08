Motion design (покадравая анимация)

Добрый день Виктор, есть заказ, возьметесь?

Есть 10 тематических роликов (каждая от 10-15 секунд)

Основной стиль работы это режим покадровый анимации (сразу скажу, техника затратная по времени)

По оплате: 1 ролик - 20$, 10 = 200$ (перевод на Яндекс деньги)

Скидываю ТЗ, посмотрите (первый ролик будет самый тяжёлый (с шахматами) остальные будут легче и проще)

Материал и ТЗ по ссылке: https://yadi.sk/d/ggLwQ-IEUaalnw?w=1

Вот пример: https://yadi.sk/i/vao0fCaxn7DGBw

(нужно сделать качественно, не торопясь, рисуя красное пятно, не выходить за рамки самого зараженного (фигура) объекта и не задевать другие детали.