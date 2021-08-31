Zakirooov

Зуфар Закиров Zakirooov

 
28 летРоссия/Казань
4 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Талантливая команда SMM-специалистов

Более 4-х лет в digital сфере (полное сопровождение в социальных сетях - smm; комплексный маркетинг, все виды стратегий)

• Instagram/Facebook 洛

• VK

• Telegram

• ОК

• Рассылки, сайты, мобильные приложения, инвайтинг и много других плюшек в запасе 

Если вы не являетесь ясновидящим, магом или колдуном, млмщиком, создателем пирамиды, или просто фантазером с "очередным гениальным проектом", который спасти мир"..., готов провести консультацию, и в дальнейшем подобрать подходящий под ваши задачи услугу.

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Отзывы заказчиков
tatyana_marketer
Россия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
31 отзыв(-2)
$100
2 балла
2 года назад
Таргетолог на разовый проект
Исполнитель из категории "все будет завтра". Ни тексты, ни креативы, ни рекламные кампании не созданы за 4 дня. Предоплата им получена. Типичная история "пришлю к 20ч", пропал, в телеграм выходит, но мои сообщения не читает. Плюс сомнения в компетентности - не знает, как подлкючиться к рекламному кабинету Facebook по ID
Не рекомендую
Ответный отзыв
Анимация
нет отзывов
$3/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
$1/час
от $11от 1 дня
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
1 отзыв(-1)
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нет рейтинга