Талантливая команда SMM-специалистов

Более 4-х лет в digital сфере (полное сопровождение в социальных сетях - smm; комплексный маркетинг, все виды стратегий)

• Instagram/Facebook 洛

• VK

• Telegram

• ОК

• Рассылки, сайты, мобильные приложения, инвайтинг и много других плюшек в запасе 

Если вы не являетесь ясновидящим, магом или колдуном, млмщиком, создателем пирамиды, или просто фантазером с "очередным гениальным проектом", который спасти мир"..., готов провести консультацию, и в дальнейшем подобрать подходящий под ваши задачи услугу.