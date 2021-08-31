Талантливая команда SMM-специалистов
Более 4-х лет в digital сфере (полное сопровождение в социальных сетях - smm; комплексный маркетинг, все виды стратегий)
• Instagram/Facebook 洛
• VK
• Telegram
• ОК
• Рассылки, сайты, мобильные приложения, инвайтинг и много других плюшек в запасе
Если вы не являетесь ясновидящим, магом или колдуном, млмщиком, создателем пирамиды, или просто фантазером с "очередным гениальным проектом", который спасти мир"..., готов провести консультацию, и в дальнейшем подобрать подходящий под ваши задачи услугу.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Визуальная упаковка сообщества ВК9 просмотров
- Таргет реклама - мебель и кухонная гарнитура9 просмотров
- Smm - Онлайн курсы английского языка170 просмотров
- Smm - Недвижимость. Новостройки Москва и МО158 просмотров
- Таргет реклама - раковины из керамогранита6 просмотров
- Комплексное сопровождение интернет-магазина235 просмотров
- Таргетированная реклама - Лазерная эпиляция8 просмотров
- Smm - Студия косметологии7 просмотров
- Упаковка сообществ/групп ВК (часть 1)7 просмотров
- Упаковка сообществ/групп ВК (часть 2)10 просмотров
- Макеты для уральского банка (4 шт)100 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
2 балла
2 года назад
Исполнитель из категории "все будет завтра". Ни тексты, ни креативы, ни рекламные кампании не созданы за 4 дня. Предоплата им получена. Типичная история "пришлю к 20ч", пропал, в телеграм выходит, но мои сообщения не читает. Плюс сомнения в компетентности - не знает, как подлкючиться к рекламному кабинету Facebook по ID
Ответный отзыв
Не рекомендую
Анимация
нет отзывов
$3/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
$1/час
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Социальные сети (SMM и SMO)
1 отзыв(-1)
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