Запуск таргет рекламы (Instagram, Fc, YouTube)

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт16 заявок598 просмотров
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1) Запуск таргетированной рекламы на нескольких площадках с дальнейшим сопровождением

2) Уметь сегментировать ЦА, исходя из результатов сделать правильный подбор целей внутри рк (офферы готовы, придумывать не надо, креативы также готовы)

3) Умение выстраивать маркетинг-стратегии, воронку продаж

4) Отслеживание, оптимизация

5) Отчетность (дедлайны обязательно)

6) Ретаргет, парсить, Facebook pixel

В общем, уклон на технические знания, креативность за нами ;)

Будет несколько проектов

Опыт работы обязателен, присылайте портфолио в лс.

3 года назад
Zakirooov
28 летРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад