Рекламная компания в Instagram

В идеале с аккаунтом в vk, но можно и без. Для таргетированной рекламы. По г. Уфа. Имя, фамилия, возраст. Можно собрать такую?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Коллеги, нужно запустить РК в Instagram + ежемесячное сопровождение.
Тематика: онлайн курсы, деньги, желания, отношения, здоровье.
Трафик нужен на сайт.
Желателен специалист, с имеющейся аудиторией.
В заявке указывайте цену в первый месяц.
Благодарю!
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