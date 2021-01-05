Рекламная компания в Instagram

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт20 заявок393 просмотра
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Коллеги, нужно запустить РК в Instagram + ежемесячное сопровождение.

Тематика: онлайн курсы, деньги, желания, отношения, здоровье.

Трафик нужен на сайт.

Желателен специалист, с имеющейся аудиторией.

В заявке указывайте цену в первый месяц.

Благодарю!

3 года назад
Dm1979
Гущин 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад