Нужна база людей в разводе г. Уфа

$60
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт3 заявки536 просмотров
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В идеале с аккаунтом в vk, но можно и без. Для таргетированной рекламы. По г. Уфа. 

Имя, фамилия, возраст. 

Можно собрать такую? 

3 года назад
ufalabadv
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
46 отзывов