Прогнать таргет рекламу в FB, на предмет анализа аудитории

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен4 заявки256 просмотров
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Сайт поиска авиабилетов. Требуется создать кекламную компанию таргета в FB (на инсту с него же).

По СНГ, прогнать несколько дней, понять рентабельность ее запуска.

Предлагайте бюджет, цену и сроки. 

В ЛС дам свойй телеграм там обсудим.

3 года назад
olegliyasov
Олег 
36 летРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
nik_kiseloff_smm
Никита Киселёв 
26 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$35
5 дней
отличная работа, мастер своего дела!
Отличный работодатель, прекрасная коммуникация Всё супер!