SEO специалист
Добрый день,
Всегда имею индивидуальный подход к каждому проекту.
Вначале анализирую проект, выявляю болячки, а потом уже предлагаю план работ.
(не кидаюсь сразу тарифами, не изучив объем)
На связи 24/7
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$100
2 балла
4 года назад
Я пытался идти человеку на встречу. Не хотел оставлять отзыв, т.к. все могут ошибаться. Но, другого выхода нет т.к. нужно пользоваться сайтом weblancer. После его работы позиции упали c 20x на 50-80е. Так же весь срок с ним сотрудничества, просто срывал любые сроки, причем поставленные не мной, а им самим же. По факту сайт просто рухнул, а он продолжал говорить, что все хорошо. Платите за следующий месяц. Как он сказал "если ваш сайт, не вывести за 2-3 месяцев из топ 20 в топ 10, то это очень плохой сеошник" Видимо он был прав!
$55
10 баллов
4 года назад
Хороший исполнитель, всегда на связи. Исправил все проблемы на сайте
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всегда на связи, четкое ТЗ. оплата в срок
$20
10 баллов
4 года назад
Рекомендую
Ответный отзыв
адекватный заказчик, рекомендую
$150
10 баллов
4 года назад
Все сделано отлично. Олег рзобрал проект до косточек, проработал внутреннюю оптимизацию, выдал ТЗ программистам и копирайтеру. Продолжаю сотрудничество. Движемся к внешней оптимизации.
Ответный отзыв
Виталий отличный клиент. Всегда на связи, четко понимает что требуется. Прислушивается ко мнению. Оплата во время (даже вошли в ситуацию, оплатили на 2 недели раньше срока) Всем рекомендую
$95
10 баллов
4 года назад
Задача выполнена на 100% в оговоренные сроки. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Оплата во время. Рекомендую.