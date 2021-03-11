olegliyasov

Олег olegliyasov

 
37 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
SEO специалист

Добрый день,

Всегда имею индивидуальный подход к каждому проекту.

Вначале анализирую проект, выявляю болячки, а потом уже предлагаю план работ.

(не кидаюсь сразу тарифами, не изучив объем)

На связи 24/7

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Отзывы заказчиков

Prod-di
Денис 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$100
2 балла
4 года назад
SEO Продвижение сайта - Уборка квартир
Я пытался идти человеку на встречу. Не хотел оставлять отзыв, т.к. все могут ошибаться. Но, другого выхода нет т.к. нужно пользоваться сайтом weblancer. После его работы позиции упали c 20x на 50-80е. Так же весь срок с ним сотрудничества, просто срывал любые сроки, причем поставленные не мной, а им самим же. По факту сайт просто рухнул, а он продолжал говорить, что все хорошо. Платите за следующий месяц. Как он сказал "если ваш сайт, не вывести за 2-3 месяцев из топ 20 в топ 10, то это очень плохой сеошник" Видимо он был прав!
guest_1607702284869
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$55
10 баллов
4 года назад
Сбор СЯ, ТЗ
Хороший исполнитель, всегда на связи. Исправил все проблемы на сайте
Отличный заказчик, всегда на связи, четкое ТЗ. оплата в срок
Ответный отзыв
Rouqot
30 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$20
10 баллов
4 года назад
SEO оптимизация сайта по ТЗ
Рекомендую
адекватный заказчик, рекомендую
Ответный отзыв
KrukovV
38 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$150
10 баллов
4 года назад
SEO для сайта
Все сделано отлично. Олег рзобрал проект до косточек, проработал внутреннюю оптимизацию, выдал ТЗ программистам и копирайтеру. Продолжаю сотрудничество. Движемся к внешней оптимизации.
Виталий отличный клиент. Всегда на связи, четко понимает что требуется. Прислушивается ко мнению. Оплата во время (даже вошли в ситуацию, оплатили на 2 недели раньше срока) Всем рекомендую
Ответный отзыв
baltuk
Олег 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$95
10 баллов
4 года назад
Кластеризация запросов
Задача выполнена на 100% в оговоренные сроки. Сотрудничеством доволен.
Отличный заказчик. Оплата во время. Рекомендую.
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