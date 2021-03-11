Я пытался идти человеку на встречу. Не хотел оставлять отзыв, т.к. все могут ошибаться. Но, другого выхода нет т.к. нужно пользоваться сайтом weblancer. После его работы позиции упали c 20x на 50-80е. Так же весь срок с ним сотрудничества, просто срывал любые сроки, причем поставленные не мной, а им самим же. По факту сайт просто рухнул, а он продолжал говорить, что все хорошо. Платите за следующий месяц. Как он сказал "если ваш сайт, не вывести за 2-3 месяцев из топ 20 в топ 10, то это очень плохой сеошник" Видимо он был прав!