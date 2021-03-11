SEO для сайта

$79
Поисковые системы (SEO)Завершен13 заявок655 просмотров
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Нужны анализ и внутренняя оптимизация сайта - https://clck.ru/TKFkV

Список запросов и распределение по страницам какое-то у нас уже есть.

От вас нужно ТЗ для программистов на технические правки, ТЗ для копирайтера на тексты (запросы и кол-во вхождений, объем текста), + возможно, регистрация в нужных сервисах (вебмастер Гугла, Яндекса и пр.)

3 года назад
KrukovV
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
olegliyasov
Олег 
36 летРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$150
30 дней
Все сделано отлично. Олег рзобрал проект до косточек, проработал внутреннюю оптимизацию, выдал ТЗ программистам и копирайтеру. Продолжаю сотрудничество. Движемся к внешней оптимизации.
Виталий отличный клиент. Всегда на связи, четко понимает что требуется. Прислушивается ко мнению. Оплата во время (даже вошли в ситуацию, оплатили на 2 недели раньше срока) Всем рекомендую