SEO для сайта

Нужны анализ и внутренняя оптимизация сайта - https://clck.ru/TKFkV

Список запросов и распределение по страницам какое-то у нас уже есть.

От вас нужно ТЗ для программистов на технические правки, ТЗ для копирайтера на тексты (запросы и кол-во вхождений, объем текста), + возможно, регистрация в нужных сервисах (вебмастер Гугла, Яндекса и пр.)