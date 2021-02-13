Анализ конкурентов

Магазин на Opencart 2.3. Установлен модуль АОП (автоматическая обработка прайс листов) где имеется инструмент генерации метатегов по шаблону. Требуется: Создание SEO шаблонов мета-тегов(Н1, тайтл, дескрипшен) для карточек товаров полностью для всех страниц товаров. Продвигающие, seo оптимизированные, ...
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Нам необходимо провести полноценное исследование рынка вторички (ломбарды) по часам, которое включает информацию по 5 игрокам рынка:
Объем конкуренции (запросы, посещаемость конкурентов и т.д.). Список основных игроков в сегментах дорогих часов, их поведение в сети, источники трафика, чем живут, как продают.
Есть ли аккаунты на западных площадках вторички - хроно24, кронос.
Необходимо посмотреть все, семантическое ядро, есть ли аккаунты на отзовиках и рейтинг там, какие примерные бюджеты на рекламу, какие каналы. Кто самые сильные игроки - всего выбрать 5 топовых игроков.
Оплаченный доступ к Seranking.ru дадим
Все это необходимо в нормального вида документе/презентации со скриншотами, комментариями, таблицами, экспертным мнением.
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