Анализ конкурентов

Нам необходимо провести полноценное исследование рынка вторички (ломбарды) по часам, которое включает информацию по 5 игрокам рынка:

Объем конкуренции (запросы, посещаемость конкурентов и т.д.). Список основных игроков в сегментах дорогих часов, их поведение в сети, источники трафика, чем живут, как продают.

Есть ли аккаунты на западных площадках вторички - хроно24, кронос.

Необходимо посмотреть все, семантическое ядро, есть ли аккаунты на отзовиках и рейтинг там, какие примерные бюджеты на рекламу, какие каналы. Кто самые сильные игроки - всего выбрать 5 топовых игроков.

Оплаченный доступ к Seranking.ru дадим

Все это необходимо в нормального вида документе/презентации со скриншотами, комментариями, таблицами, экспертным мнением.